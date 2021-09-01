Yandex metrika counter

President Aliyev congratulates Azerbaijani athletes who made high achievements at Tokyo 2020 Paralympics

President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev has congratulated the Azerbaijani athletes who made high achievements at Tokyo 2020 Summer Paralympic Games.

In a post on his Twitter account, the head of state said: “I sincerely congratulate Raman Saleh, who made us happy with his second gold medal, silver medallist Lamiya Valiyeva and bronze medallist Said Najafzade!”


News.Az 

honor Patriotic War martyrs

