President Aliyev congratulates Azerbaijani athletes who made high achievements at Tokyo 2020 Paralympics
- 01 Sep 2021 09:24
- 22 Jan 2026 03:37
- 164647
- Sports
- Share https://news.az/news/president-aliyev-congratulates-azerbaijani-athletes-who-made-high-achievements-at-tokyo-2020-paralympics Copied
President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev has congratulated the Azerbaijani athletes who made high achievements at Tokyo 2020 Summer Paralympic Games.
In a post on his Twitter account, the head of state said: “I sincerely congratulate Raman Saleh, who made us happy with his second gold medal, silver medallist Lamiya Valiyeva and bronze medallist Said Najafzade!”