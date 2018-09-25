Robert Kocharyan files lawsuit against Nikol Pashinyan
The lawsuit was filed on September 17
Armenia's ex-president Robert Kocharyan filed a lawsuit against Prime Minister Nikol Pashinyan, Vestnik Kavkaza reports citing Armenia's judicial information system.
The lawsuit was filed on September 17. The ex-president has filed a lawsuit in Yerevan's Common Jurisdiction Court against Pashinyan to protect his honor and dignity from public slander, New.am reported.
Kocharyan's representative Hayk Alumyan told Hetq.am that the reason for submitting a lawsuit was Pashinyan's public statement during his visit to France, which referred to Robert Kocharyan.
News.Az