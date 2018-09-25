Yandex metrika counter

Robert Kocharyan files lawsuit against Nikol Pashinyan

  • Azerbaijan
  • Share
Robert Kocharyan files lawsuit against Nikol Pashinyan

The lawsuit was filed on September 17

Armenia's ex-president Robert Kocharyan filed a lawsuit against Prime Minister Nikol Pashinyan, Vestnik Kavkaza reports citing Armenia's judicial information system. 

The lawsuit was filed on September 17. The ex-president has filed a lawsuit in Yerevan's Common Jurisdiction Court against Pashinyan to protect his honor and dignity from public slander, New.am reported.

Kocharyan's representative Hayk Alumyan told Hetq.am that the reason for submitting a lawsuit was Pashinyan's public statement during his visit to France, which referred to Robert Kocharyan.

News.Az


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      