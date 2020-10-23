Russia co-chairs of OSCE MG in Washington for meetings on Nagorno-Karabakh
- 23 Oct 2020 10:30
- 22 Jan 2026 03:37
- 153710
- Azerbaijan
- Share https://news.az/news/russia-co-chairs-of-osce-mg-in-washington-for-meetings-on-nagorno-karabakh Copied
The Minsk Group co-chair from Russia Igor Popov went to Washington, US for meetings on the Nagorno-Karabakh conflict on October 23, Russian Deputy Foreign Minister Sergey Ryabkov told TASS.
"Our special envoy Popov went to Washington," the deputy minister said. "On October 23, he will have professional, in-depth contacts with US representatives on Karabakh. There will also be a meeting of the OSCE Minsk Group co-chairs."