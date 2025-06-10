Russia recognizes Karabakh as Azerbaijani territory, Moscow reiterates
Russia recognizes Karabakh as Azerbaijani territory, Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova said on Tuesday.
Zakharova was commenting on the biased statement voiced by Russian Presidential Aide Vladimir Medinsky regarding Karabakh, News.Az reports, citing TASS.
Baku on Monday criticized Russian official Vladimir Medinsky for voicing biased remarks on Azerbaijan’s Karabakh region.
“The remarks made by Vladimir Medinsky, Assistant to the President of the Russian Federation, during an interview with Russia Today on 9 June, when he distorted facts regarding the former Armenia-Azerbaijan conflict and presented the Karabakh region as a disputed territory, are both regrettable and surprising,” the spokesman for the Azerbaijani Foreign Ministry, Aykhan Hajizada, said in a commentary.
“We recommend Mr. Medinsky to refrain from damaging interstate relations while making such erroneous claims on matters beyond his authority,” Hajizada added.