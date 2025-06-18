Russian state TV disrespects Azerbaijan’s territorial integrity again
Russian state broadcaster Russia 1 has once again disrespected Azerbaijan’s territorial integrity, News.Az reports citing APA.
Russian TV host Vladimir Solovyov made remarks against Azerbaijan’s territorial integrity while speaking in defense of Russian businessman Samvel Karapetyan, who is currently detained in Yerevan.
Delivering an emotionally charged speech filled with insults aimed at Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan, Solovyov repeatedly referred to the so-called “Artsakh,” a non-existent entity, and claimed that Armenia’s fate could mirror that of “Artsakh.”
Solovyov, known as a Kremlin "propagandist", also alleged that Armenians lived in Karabakh thousands of years ago, having arrived from Yerevan.
Note that similar anti-Azerbaijani incidents have repeatedly occurred on “Rossiya 1” and in Solovyov’s broadcasts.