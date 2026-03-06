Saudi Arabia downs ballistic missiles targeting Prince Sultan Air Base - VIDEO
Photo by Issam Rimawi/Anadolu via Getty Images
A spokesperson for the Saudi Defense Ministry announced on Friday that Saudi Arabia intercepted and destroyed three ballistic missiles aimed at Prince Sultan Air Base, News.Az reports, citing foreign media.
By Ulviyya Salmanli