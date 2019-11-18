Yandex metrika counter

Several injured in road accident in Armenia’s Gegharkunik

Several people were injured in a major road accident in Armenia’s Gegharkunik Province yesterday.

At about 17:30 local time, the car driven by a resident of Nerkin Getashen village in Gegharkunik Province, Vazgen Ghalachyan, and the car driven by a resident of Gavar town, Gagik Kareyan, crashed on the Sevan-Martuni-Getap highway.

As a result, Kareyan’s four passengers had suffered light injuries and were taken to Gavar hospital, News.am reported.

News.Az


honor Patriotic War martyrs

