Several injured in road accident in Armenia’s Gegharkunik
- 19 Nov 2019 00:37
- 22 Jan 2026 03:37
- Region
Several people were injured in a major road accident in Armenia’s Gegharkunik Province yesterday.
At about 17:30 local time, the car driven by a resident of Nerkin Getashen village in Gegharkunik Province, Vazgen Ghalachyan, and the car driven by a resident of Gavar town, Gagik Kareyan, crashed on the Sevan-Martuni-Getap highway.
As a result, Kareyan’s four passengers had suffered light injuries and were taken to Gavar hospital, News.am reported.
News.Az