Yandex metrika counter

2 civilians killed as Armenia shells Azerbaijan’s Tartar

  • Azerbaijan
  • Share
2 civilians killed as Armenia shells Azerbaijan’s Tartar

Azerbaijan’s Tartar district has been subjected to the Armenian armed forces’ missile and artillery fire from various directions since this morning, the Prosecutor General's Office of Azerbaijan said Tuesday. 

As a result of a shell which hit a private house in Jamilli village, 26-year-old villager Anar Isagli and 36-year-old villager Anar Guliyev were killed while 48-year-old villager Murov Shabanov was wounded at about 15:00 (GMT+4) on Oct. 20. The house was greatly damaged.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      