2 civilians killed as Armenia shells Azerbaijan’s Tartar
- 20 Oct 2020 16:33
- 22 Jan 2026 03:37
- 153588
- Azerbaijan
- Share https://news.az/news/span-classred-highlight2-civilians-killed-as-armenia-shells-azerbaijans-tartar-span Copied
Azerbaijan’s Tartar district has been subjected to the Armenian armed forces’ missile and artillery fire from various directions since this morning, the Prosecutor General's Office of Azerbaijan said Tuesday.
As a result of a shell which hit a private house in Jamilli village, 26-year-old villager Anar Isagli and 36-year-old villager Anar Guliyev were killed while 48-year-old villager Murov Shabanov was wounded at about 15:00 (GMT+4) on Oct. 20. The house was greatly damaged.