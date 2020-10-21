Azerbaijani Army liberates Minjivan settlement and 13 villages of Zangilan district from occupation
The Azerbaijani Army has liberated the Minjivan settlement and 13 villages of Zangilan district from occupation, President Ilham Aliyev announced Wednesday.
“Azerbaijan’s glorious Army has liberated the Minjivan settlement, Khurama, Khumarli, Saril, Babayli, Uchunchu Aghali, Hajalli, Girakh Mushlan, Udgun, Turabad, Ichari Mushlan, Melikli, Jahangirbeyli, Baharli villages of Zangilan district. Long Live the Azerbaijani Army! Karabakh is Azerbaijan!” President Aliyev wrote on his Twitter page.
News.Az