Azerbaijan’s Tartar, Goranboy districts come under Armenian shelling

The Armenian Armed Forces subject Shikharkh settlement, Gazyan and Gapanli villages of the Tartar district, as well as Yenikend village of Goranboy district to the massive artillery shelling, Azerbaijan's Defense Ministry reported on Monday.


