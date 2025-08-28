Tokyo stocks rise on AI tech gains following Nvidia earnings
Photo: Bloomberg
Tokyo stocks ended higher on Thursday, led by artificial intelligence-related tech stocks boosted by U.S. chip giant Nvidia Corp.'s latest positive earnings release.
Japan's benchmark Nikkei stock index, the 225-issue Nikkei Stock Average, ended up 308.52 points, or 0.73 percent, from Wednesday at 42,828.79, News.Az reports, citing Xinhua.
The broader Topix index, meanwhile, finished 20.04 points, or 0.65 percent, higher at 3,089.78.
On the stock market, AI-related shares such as tech conglomerate SoftBank Group Corp. lifted the Nikkei benchmark as positive results from Nvidia's earnings report improved investor confidence in the growth-driving sector, analysts said.