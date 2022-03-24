Turkish president meets French counterpart as part of bilateral talks at NATO leaders' summit
24 Mar 2022
Turkish President Recep Tayyip Erdogan on Thursday met with his French counterpart Emmanuel Macron as part of his bilateral talks at the extraordinary NATO leaders' summit in Brussels, News.Az reports.
Erdogan is expected to meet with British Prime Minister Boris Johnson, Italian Prime Minister Mario Draghi, Spanish Prime Minister Pedro Sanchez and Estonian Prime Minister Kaja Kallas, following his closed-door meeting with Macron at the NATO headquarters.