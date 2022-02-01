Yandex metrika counter

Turkish president receives Azerbaijan’s defense minister

Turkish President Recep Tayyip Erdogan on Tuesday received Azerbaijani Defense Minister, Colonel General Zakir Hasanov, the latter’s Defense Ministry told News.Az.

Turkiye’s Minister of National Defense Hulusi Akar also attended the reception.

Minister Hasanov on Tuesday arrived in the Turkish capital city of Ankara for a two-day working visit.  


