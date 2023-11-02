Turkish, Ukrainian FMs discuss security situation in Black Sea region
Ukraine’s Minister of Foreign Affairs Dmytro Kuleba has met with his Turkish counterpart Hakan Fidan in Berlin, News.az reports.
“While in Berlin, I met with my Turkish counterpart Hakan Fidan. We focused on the security situation in the Black Sea region and Ukraine’s grain exports to global markets. We also discussed developments in the Middle East,” Kuleba said on X (formerly known as Twitter).