Yandex metrika counter

Turkish, Ukrainian FMs discuss security situation in Black Sea region

  • World
  • Share
Turkish, Ukrainian FMs discuss security situation in Black Sea region

Ukraine’s Minister of Foreign Affairs Dmytro Kuleba has met with his Turkish counterpart Hakan Fidan in Berlin, News.az reports.

“While in Berlin, I met with my Turkish counterpart Hakan Fidan. We focused on the security situation in the Black Sea region and Ukraine’s grain exports to global markets. We also discussed developments in the Middle East,” Kuleba said on X (formerly known as Twitter).


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      