Two new advisers to Azerbaijani taxes minister appointed - source
Orkhan Nazarli and Abdulla Tagiyev have been appointed as advisers to the Azerbaijani taxes minister, a source in the government said.
In early January, former deputy chairman of Azerbaijan’s Central Bank Khagani Abdullayev was also appointed as adviser to the minister.
The number of advisers to Azerbaijan’s new Taxes Minister Mikayil Jabbarov has reached five: Jamal Gasimov, Elnur Aliyev, Khagani Abdullayev, Orkhan Nazarli and Abdulla Tagiyev, Trend reported.
