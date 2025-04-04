UK praises Azerbaijan’s key role in Europe’s energy security, says envoy
The United Kingdom praises Azerbaijan's key role in ensuring Europe’s energy security, British Ambassador to Baku Fergus Auld said.
In a post on his X account, Ambassador Auld highlighted Azerbaijan's significant contribution to ensuring a stable and diversified energy supply for Europe, News.Az reports.
The diplomat also described the 11th Southern Gas Corridor Advisory Council Ministerial Meeting and 3rd Green Energy Advisory Council Ministerial Meeting as an important platform for energy discussions.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">CQD Məşvərət Şurasının XI və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurasının III Nazirlər Görüşü enerji müzakirələri üçün mühüm platformadır. <br><br>, bu çətin zamanda Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında ın etibarlı rolunu qiymətləndirir və birgə işləməyi səbirsizliklə gözləyir. <a href="https://t.co/XG88rBDaBb">pic.twitter.com/XG88rBDaBb</a></p>— FergusAuldFCDO (@FergusAuldFCDO) <a href="https://twitter.com/FergusAuldFCDO/status/1908067691409048036?ref_src=twsrc%5Etfw">April 4, 2025</a></blockquote>