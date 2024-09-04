Ukraine’s foreign minister Kuleba submits resignation letter
Ukraine’s Foreign Minister Dmytro Kuleba has submitted his letter of resignation.This was announced by Speaker of Ukrainian Parliament Ruslan Stefanchuk on Wednesday, News.Az reports.
Stefanchuk noted that Kuleba's potential resignation will be considered at one of the upcoming plenary meetings.
However, the parliament speaker did not provide an exact date.