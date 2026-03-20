WATCH: Moment Ukrainian FPV drone downs Russian Ka-52 helicopter
A dramatic moment captured on video shows a Ukrainian FPV (first-person view) drone striking a Russian Ka-52 attack helicopter mid-flight.
The footage appears to show the drone rapidly approaching the low-flying helicopter before making direct impact, resulting in a visible hit, News.Az reports, citing the portal Clash Report.
The Ka-52, one of Russia’s most advanced combat helicopters, is designed for reconnaissance and strike missions.
WATCH: Ukrainian FPV drone shot downs Russian Ka-52 helicopter. — Clash Report (@clashreport) March 20, 2026
By Nijat Babayev