Yandex metrika counter

Wuhan displayed humanoid robots of "Chucai" series (PHOTO)

  • World
  • Share
Wuhan displayed humanoid robots of Chucai series (PHOTO)
Photo: Xinhua

Wuhan displayed humanoid robots of "Chucai" series, News.Az reports.

News about - Wuhan displayed humanoid robots of Chucai series (PHOTO)

A humanoid robot displays its weight-bearing ability in Wuhan, central China's Hubei Province, Feb. 5, 2025. Ten humanoid robots of the "Chucai" series were displayed on a conference in Wuhan, showcasing a variety of abilities. (Xinhua/Xiao Yijiu)

News about - Wuhan displayed humanoid robots of Chucai series (PHOTO)

A visitor looks at a humanoid robot in Wuhan, central China's Hubei Province, Feb. 5, 2025. Ten humanoid robots of the "Chucai" series were displayed on a conference in Wuhan, showcasing a variety of abilities. (Xinhua/Xiao Yijiu)

News about - Wuhan displayed humanoid robots of Chucai series (PHOTO)

Visitors look at humanoid robots on display in Wuhan, central China's Hubei Province, Feb. 5, 2025. Ten humanoid robots of the "Chucai" series were displayed on a conference in Wuhan, showcasing a variety of abilities. (Xinhua/Xiao Yijiu)

News about - Wuhan displayed humanoid robots of Chucai series (PHOTO)

A visitor looks at a humanoid robot in Wuhan, central China's Hubei Province, Feb. 5, 2025. Ten humanoid robots of the "Chucai" series were displayed on a conference in Wuhan, showcasing a variety of abilities. (Xinhua/Xiao Yijiu)

News about - Wuhan displayed humanoid robots of Chucai series (PHOTO)

Visitors look at humanoid robots on display in Wuhan, central China's Hubei Province, Feb. 5, 2025. Ten humanoid robots of the "Chucai" series were displayed on a conference in Wuhan, showcasing a variety of abilities. (Xinhua/Xiao Yijiu)

News about - Wuhan displayed humanoid robots of Chucai series (PHOTO)

A visitor shakes hands with a humanoid robot on display in Wuhan, central China's Hubei Province, Feb. 5, 2025. Ten humanoid robots of the "Chucai" series were displayed on a conference in Wuhan, showcasing a variety of abilities. (Xinhua/Xiao Yijiu)

News about - Wuhan displayed humanoid robots of Chucai series (PHOTO)

A humanoid robot is on display in Wuhan, central China's Hubei Province, Feb. 5, 2025. Ten humanoid robots of the "Chucai" series were displayed on a conference in Wuhan, showcasing a variety of abilities. (Xinhua/Xiao Yijiu)


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      