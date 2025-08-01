News.az
Tag:
Ai Data Center
Oracle eyes up to 30,000 job cuts amid AI push
02 Feb 2026-11:38
Meta secures multi-gigawatt nuclear deals for AI data centers
09 Jan 2026-16:24
Paraguay secures up to $50B from X8 Cloud for AI data center
09 Dec 2025-21:48
GMI Cloud to build $500 million AI data center in Taiwan with Nvidia support
17 Nov 2025-15:28
Samsung raises memory chip prices by up to 60% amid AI data center demand
14 Nov 2025-13:44
Nvidia plans $1 billion investment to build AI data center in northern Mexico
12 Nov 2025-21:44
Google to build secretive AI data center on remote Christmas Island
07 Nov 2025-09:30
Bloom Energy shares surge following AI data center deal with Brookfield
13 Oct 2025-17:11
OpenAI plans gigawatt-scale AI data center in India
01 Sep 2025-10:52
Louisiana regulators back power plan for Meta’s largest AI data center
21 Aug 2025-08:18
