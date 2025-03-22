News.az
News
Aircraft Carrier
Tag:
Aircraft Carrier
Iran's AI-video depicts strike on US carrier group -
VIDEO
12 Feb 2026-10:52
Trump mulls second aircraft carrier for Middle East
11 Feb 2026-02:00
US carrier deployed to Middle East over Iran tensions
26 Jan 2026-21:57
Thailand sends aircraft carrier to aid flood-hit south amid heavy rains
25 Nov 2025-10:45
Xi Jinping attends launch of China’s new advanced aircraft carrier
07 Nov 2025-19:29
China’s aircraft carriers conduct combat training in Pacific
30 Jun 2025-17:48
Japan detects two Chinese aircraft carriers in Pacific for first time
10 Jun 2025-13:40
US fighter jet falls into Red Sea during mishap aboard aircraft carrier
29 Apr 2025-09:32
Satellite image reveals US aircraft carrier’s movement toward Iran
07 Apr 2025-15:00
US deploys second aircraft carrier to Middle East
22 Mar 2025-15:18
