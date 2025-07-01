News.az
Tag:
Casualties
US military strikes five more alleged drug boats, killing eight
01 Jan 2026-12:50
Train derails in southern Mexico, killing 13 and injuring dozens
29 Dec 2025-13:23
Four dead, four injured in Baku apartment fire -VIDEO
05 Dec 2025-16:29
Four dead, four injured in Baku apartment fire
05 Dec 2025-13:02
Severe weather triggers casualties and evacuations in Albania and Greece
24 Nov 2025-22:27
Azerbaijan commemorates victims of the 2020 Barda missile attack
27 Oct 2025-10:36
Taliban reports sharp rise in earthquake deaths in eastern Afghanistan
04 Sep 2025-18:43
6.0 magnitude earthquake hits El Salvador
23 Aug 2025-17:06
Iran strikes Israel, three killed
24 Jun 2025-07:49
After U.S. strikes, Iran hits Israel: casualties and damage reported
22 Jun 2025-09:29
