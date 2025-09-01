News.az
China Open
Tag:
China Open
Anisimova overpowers Gauff to reach China Open final
04 Oct 2025-13:54
Coco Gauff advances to third straight China Open semi-final
02 Oct 2025-13:44
Sinner outclasses Tien to win China Open Title
01 Oct 2025-12:00
Sinner stuns De Minaur to reach China Open final
30 Sep 2025-12:58
Coco Gauff and Belinda Bencic clash in heated exchange at China Open -
VIDEO
30 Sep 2025-09:55
Pegula saves three match points to defeat Raducanu at China Open
29 Sep 2025-14:35
Sinner edges Marozsan to reach China Open semi-finals
29 Sep 2025-12:02
Gauff begins China Open title defence with straight-set win
26 Sep 2025-11:38
China Open thriller: Sakkari overcomes Krueger in third-longest match of 2025
24 Sep 2025-13:33
World No. 1 Sabalenka withdraws from China Open due to injury
17 Sep 2025-10:20
