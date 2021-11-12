News.az
Toggle Navigation
Politics
Azerbaijan
Opinion
Region
Analytics
World
Economics
Interviews
exclusives
Central Asia
COP29
Ukraine and Russia at war
Middle East
Culture
Tourism
Sports
Photos
Video
Crypto
India
Evergreen
Explainers (FAQ)
Digital finance
Currency Converter
News
Constitution Day
Tag:
Constitution Day
First VP Mehriban Aliyeva shares post on Constitution Day -
PHOTO
12 Nov 2025-11:22
President Aliyev shares post on Constitution Day -
PHOTO
12 Nov 2025-10:21
Azerbaijan marks 30th anniversary of its Constitution
12 Nov 2025-09:23
First VP Mehriban Aliyeva shares post on Constitution Day -
PHOTO
12 Nov 2024-11:11
Azerbaijan marks Constitution Day
12 Nov 2024-08:55
First Vice-President of Azerbaijan Mehriban Aliyeva makes post on Constitution Day (PHOTO)
12 Nov 2023-07:40
Azerbaijan marks Constitution Day
11 Nov 2023-20:00
First Vice-President Mehriban Aliyeva makes post on Constitution Day
12 Nov 2022-07:28
Azerbaijan marks Constitution Day
11 Nov 2022-20:01
Azerbaijan marks Constitution Day
12 Nov 2021-00:12
Latest News
Trump's probe of Fed Chair Powell sparks bipartisan backlash
Britain pays Guantanamo prisoner in torture case settlement
US, Türkiye, Egypt, and Qatar mull next phase of Gaza peace plan
Finland and Sweden call for tougher EU sanctions on Russia
US revokes over 100,000 visas in 2025, up 150%
NATO, Greenland pledge to strengthen Arctic security after Trump threats
Iran’s FM and Trump envoy discuss protests, sources say
Pakistan and Indonesia sign MoU to boost economic ties
UK to enforce law targeting Grok AI deepfakes this week
Spain makes largest-ever maritime cocaine bust, seizing 10 tonnes
Archive
Prev
Next
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31