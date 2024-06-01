News.az
East Sea
Tag:
East Sea
North Korea fires ballistic missiles toward East Sea
27 Jan 2026-14:08
North Korea fires ballistic missile toward East Sea
07 Nov 2025-09:23
S. Korea repatriates six N. Korean fishermen who drifted across maritime border
09 Jul 2025-13:16
N. Korea fires multiple cruise missiles toward East Sea
22 May 2025-14:20
N. Korea fires multiple short-range ballistic missiles
08 May 2025-10:52
S.Korea says multiple Russian warplanes briefly enter its air defense zone
15 Mar 2025-13:43
N. Korea fires suspected intermediate-range ballistic missile toward East Sea
06 Jan 2025-09:37
South Korea conducts live-fire missile interception drills
06 Nov 2024-15:44
N. Korea fires intermediate-range ballistic missile into East Sea
02 Apr 2024-06:40
N. Korea fires multiple short-range ballistic missiles into East Sea: JCS
18 Mar 2024-06:15
