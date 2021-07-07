News.az
Baku, Azerbaijan
9°C
48.2°F
Feels like:
7.6°C
7.6°F
| Partly cloudy
Toggle Navigation
Politics
Azerbaijan
Opinion
Region
Analytics
World
Economics
Interviews
exclusives
Central Asia
COP29
Ukraine and Russia at war
Middle East
Culture
Tourism
Sports
Photos
Video
Crypto
India
Evergreen
Explainers (FAQ)
Digital finance
Weather
Currency Converter
News
Oliver Varhelyi
Tag:
Oliver Varhelyi
EU stands ready to engage more with Azerbaijan: Commissioner Varhelyi
05 Sep 2023-10:48
Azerbaijan’s foreign minister meets with EU commissioner in Budapest
05 Sep 2023-09:59
EU ready to cover significant part of Türkiye’s quake cost
22 Feb 2023-12:50
EU ready to contribute to establishment of peace in South Caucasus - EU Commissioner
04 Feb 2022-18:25
EU Commissioner, Assistant to Azerbaijani President hold meeting
(PHOTO)
03 Feb 2022-20:56
Azerbaijan's success in fighting the coronavirus pandemic: EU impressed —
ANALYSIS
13 Jul 2021-20:40
American journalist on Varhelyi's visit to Baku: Azerbaijan plays an important and growing role for the EU
09 Jul 2021-20:42
EU ready to provide all support for region's dev't after Karabakh war - Commissioner
08 Jul 2021-21:36
EU Commissioner for Neighbourhood and Enlargement arrives in Azerbaijan
07 Jul 2021-20:52
Latest News
Alibaba joins race to expand OpenClaw AI services
Ukraine destroys Russian equipment after Donbas depot strike
Saudi Aramco in talks to buy Ukrainian interceptor drones
Drone found in Poland likely linked to 2025 Russian incursion
Two killed by drone debris in Oman
Naftogaz wins: Swiss court denies Gazprom motion
Rapper Santy Sharma backs Badshah as ‘Tateeree’ spark outrage
Russia earns $150M a day amid Iran war chaos
Pakistan launches fresh airstrikes on Kabul -
VIDEO
Vietnam posts largest trade surplus with US in January
Archive
Prev
Next
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31