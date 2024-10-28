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Ten-t
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Bayer Leverkusen are once again searching for a new manager after parting ways with Erik ten Hag just two Bundesliga games into the 2025–26 season.04 Sep 2025-09:19
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Erik ten Hag has been sacked by Bayer Leverkusen after just three matches in charge, News.Az reports, citing foreign media.01 Sep 2025-14:25
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Erik ten Hag has been relieved of his duties as Manchester United manager following the club's 2-1 Premier League defeat against West Ham United on Sunday, the club announced on Monday.28 Oct 2024-16:43
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