Vilnius
Tag:
Vilnius
Lithuania's Vilnius airport reopen after airspace disruption
07 Dec 2025-00:00
Vilnius Airport halts flights after balloon alerts
01 Dec 2025-09:30
Vilnius Airport reopens after balloon-related airspace disruptions
24 Nov 2025-12:30
Vilnius airport closed due to unidentified objects in airspace
08 Nov 2025-23:23
One killed in Vilnius cargo plane crash; Terrorism not ruled out as cause –
UPDATED
25 Nov 2024-13:23
Azerbaijan, Lithuania hold political consultations
21 Sep 2024-09:55
Biden: "Our commitment to Ukraine will not weaken"
12 Jul 2023-16:50
G7 approves document on providing a separate security guarantee to Ukraine
12 Jul 2023-14:48
NATO Summit begins in Vilnius
11 Jul 2023-07:31
Azerbaijani President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva tour Vilnius Old Town
22 May 2023-07:44
