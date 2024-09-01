News.az
Yoav Gallant
Tag:
Yoav Gallant
ICC rejects Israel’s bid to halt Gaza war crimes probe
16 Dec 2025-12:39
ICC denies Israel’s bid to revoke arrest warrants for Netanyahu, Gallant
16 Jul 2025-20:57
Israel’s Herzog slams ICC arrest warrants for Netanyahu, Gallant
21 Nov 2024-17:57
ICC issues arrest warrants for Netanyahu, Gallant and Hamas leader Deif
21 Nov 2024-16:50
Israeli parliament approves appointments of new foreign, defense ministers
08 Nov 2024-09:30
Israel faces protests after Netanyahu sacks defense minister Gallant
06 Nov 2024-09:10
‘Impact of our training will be evident after striking Iran,’ says Israel’s Gallant
23 Oct 2024-16:07
Israel's response to Iran coming soon, will be precise and deadly: Defense Minister
15 Oct 2024-17:45
Israel’s Gallant signals potential ground operation against Hezbollah
30 Sep 2024-17:54
Israel declares nationwide state of emergency
24 Sep 2024-10:28
