3 killed in Ukrainian drone attacks on Russia's Belgorod, Kherson
- 1037408
- Ukraine and Russia at war
Source: Reuters
Three Russians were killed Saturday in separate Ukrainian drone attacks on Russia's Belgorod region and Kherson region, said local authorities, News.az reports citing Xinhua.
Russia's Belgorod region was attacked by 149 Ukrainian drones, leaving one person dead and nine others injured over the past 24 hours, said Governor Vyacheslav Gladkov.
On the same day, in the Kherson region, a couple was killed in an overnight Ukrainian drone attack, according to local authorities.