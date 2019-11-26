Yandex metrika counter

650th anniversary of great Azerbaijani poet Nasimi marked in Malaysia

  • Culture
  • Share
650th anniversary of great Azerbaijani poet Nasimi marked in Malaysia

An event has been held in the city of Petaling Jaya, Selangor state, Malaysia to celebrate the 650th anniversary of great Azerbaijani poet and thinker Imadaddin Nasimi.

The event was organized by Azerbaijan's Embassy in Kuala Lumpur, AZERTAC reported. 

Addressing the event, Azerbaijani Ambassador Galey Allahverdiyev highlighted Nasimi's role in the Azerbaijani literature.

President of the Petaling Jaya City Council Dato Mohd Sayuthi Bin Bakar said the event would be etched on Malaysian literature lovers' minds.

News about - 650th anniversary of great Azerbaijani poet Nasimi marked in Malaysia

News.Az


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      