650th anniversary of great Azerbaijani poet Nasimi marked in Malaysia
An event has been held in the city of Petaling Jaya, Selangor state, Malaysia to celebrate the 650th anniversary of great Azerbaijani poet and thinker Imadaddin Nasimi.
The event was organized by Azerbaijan's Embassy in Kuala Lumpur, AZERTAC reported.
Addressing the event, Azerbaijani Ambassador Galey Allahverdiyev highlighted Nasimi's role in the Azerbaijani literature.
President of the Petaling Jaya City Council Dato Mohd Sayuthi Bin Bakar said the event would be etched on Malaysian literature lovers' minds.
News.Az