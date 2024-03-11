Yandex metrika counter

Another Azerbaijani boxer triumphs over Armenian rival in World Olympic Boxing Qualifying Event

Azerbaijani boxer Sarkhan Aliyev defeated Armenian Gurgen Madoyan 3-2 in the men's under-71kg bout at the 1st World Olympic Boxing Qualifying Event in Busto Arsizio, Italy, News.Az reports. 

He will face Kazakh Aslanbek Shymbergenov in the quarterfinals.

Azerbaijan`s Nijat Huseynov outclassed two-time European champion Armenian Rudolf Garboyan.


honor Patriotic War martyrs

