Another Azerbaijani boxer triumphs over Armenian rival in World Olympic Boxing Qualifying Event
- 11 Mar 2024 07:50
- Sports
Azerbaijani boxer Sarkhan Aliyev defeated Armenian Gurgen Madoyan 3-2 in the men's under-71kg bout at the 1st World Olympic Boxing Qualifying Event in Busto Arsizio, Italy, News.Az reports.
He will face Kazakh Aslanbek Shymbergenov in the quarterfinals.
Azerbaijan`s Nijat Huseynov outclassed two-time European champion Armenian Rudolf Garboyan.