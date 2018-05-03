Yandex metrika counter

Armenia launches military drills in occupied Azerbaijani lands

The Armenian army once again launched military exercises in the occupied Azerbaijani territories.

Heavy artillery and armored vehicles are involved in the drills being held in the Armenian-occupied Uzundere area of Azerbaijan’s Aghdam district, APA’s Karabakh bureau reported.

Strong artillery cannonade is clearly heard in the frontline areas.

News.Az


honor Patriotic War martyrs

