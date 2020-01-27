Armenia’s Prime Minister diagnosed with sharp neurosis
Armenia’s Prime Minister Nikol Pashinyan has had to receive medical aid due to sharp neurosis, APA reports citing “Pen master” Telegram-channel.
N. Pashinyan’s doctor is Tsolaka Akopyan, Chief Psychotherapist of Armenia’s Health Ministry.
The prime minister has been diagnosed with sharp neurotic disorder, and his urgent treatment has been considered as important.
