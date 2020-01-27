Yandex metrika counter

Armenia’s Prime Minister diagnosed with sharp neurosis

Armenia’s Prime Minister Nikol Pashinyan has had to receive medical aid due to sharp neurosis, APA reports citing “Pen master” Telegram-channel.

N. Pashinyan’s doctor is Tsolaka Akopyan, Chief Psychotherapist of Armenia’s Health Ministry.

The prime minister has been diagnosed with sharp neurotic disorder, and his urgent treatment has been considered as important.

