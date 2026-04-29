Azerbaijan, Armenia officials meet amid border talks
Photo: Report
A high-level Azerbaijani delegation led by Deputy Prime Minister Shahin Mustafayev has arrived in Armenia for an official visit.
The delegation’s aircraft landed at Yerevan airport earlier on Tuesday, marking a new round of engagement between the two sides, News.Az reports, citing local media.
Mustafayev heads Azerbaijan’s State Commission on the delimitation of the state border with Armenia, making his visit significant in the context of ongoing border-related discussions.