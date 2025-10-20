Azerbaijan attends CIS Interior Ministers' meeting on digitalization in Astana
A meeting of representatives from the CIS Ministries of Internal Affairs responsible for digitalization issues was held in Astana.
The event was attended by delegations from Azerbaijan, Belarus, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan.
The delegates met with Minister of Internal Affairs of Kazakhstan Yerzhan Sadenov.