Azerbaijan develops modular project for border risk management system
- 24 Jan 2022 06:27
- 11 Aug 2024 20:41
- Economics
Azerbaijan has developed a modular project for a border risk management system, Chairman of the State Customs Committee Safar Mehdiyev wrote on Twitter.
"A modular project of a border risk management system has been developed to ensure the movement of trucks importing and exporting goods through a risk-oriented automated system," he said.
Mehdiyev added that the project has been tested and is being gradually introduced.