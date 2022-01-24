Yandex metrika counter

Azerbaijan develops modular project for border risk management system

Azerbaijan has developed a modular project for a border risk management system, Chairman of the State Customs Committee Safar Mehdiyev wrote on Twitter.

"A modular project of a border risk management system has been developed to ensure the movement of trucks importing and exporting goods through a risk-oriented automated system," he said.

Mehdiyev added that the project has been tested and is being gradually introduced.


News.Az 

