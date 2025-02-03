Yandex metrika counter

Azerbaijan, Oman set up inter-parliamentary working group
Photo: Milli Majlis of Azerbaijan

Azerbaijan and Oman have established a working group on inter-parliamentary relations.

At a plenary session on Monday, Azerbaijan’s Milli Majlis (Parliament) discussed a draft amendment to the decision “On the election of heads of working groups on inter-parliamentary relations under Azerbaijan’s Milli Majlis,” News.Az reports, citing local media.

Following discussions, the draft amendment was approved.

MP Sabina Salmanov was appointed as head of the Azerbaijan-Oman inter-parliamentary working group.


