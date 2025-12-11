Azerbaijan's premier arrives in Turkmenistan
- 11 Dec 2025 16:59
- 11 Dec 2025 17:36
- 1042789
- Politics
- Share https://news.az/news/azerbaijan-s-premier-arrives-in-turkmenistan Copied
Photo: Azerbaijan's Cabinet of Ministers
Azerbaijan’s Prime Minister Ali Asadov on Thursday arrived in Turkmenistan for a working visit.
At Ashgabat International Airport, Asadov was welcomed by Mammetkhan Chakyev, Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers of Turkmenistan, as well as other officials, News.Az reports, citing Azerbaijan's Cabinet of Ministers.