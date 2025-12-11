Yandex metrika counter

Azerbaijan's premier arrives in Turkmenistan

Azerbaijan's premier arrives in Turkmenistan
Photo: Azerbaijan's Cabinet of Ministers

Azerbaijan’s Prime Minister Ali Asadov on Thursday arrived in Turkmenistan for a working visit.

At Ashgabat International Airport, Asadov was welcomed by Mammetkhan Chakyev, Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers of Turkmenistan, as well as other officials, News.Az reports, citing Azerbaijan's Cabinet of Ministers.


