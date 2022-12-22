Azerbaijani boxers bring home 12 medals from Kazakhstan
Azerbaijani fighters have captured 12 medals, including five golds, at the international boxing tournament held in Karaganda, Kazakhstan, News.az reports.
The gold medals came from Hasan Malikov, Masud Yusifzade, Mirsharif Kazimzade, Murad Allahverdiyev and Mahammad Abdullayev.
Nabi Isgandarov and Rashid Hasanov scooped silver, while Tural Sariyev, Nijat Huseynov, Tayfur Aliyev, Malik Hasanov and Sarkhan Aliyev grabbed bronze medals of the tournament.
Azerbaijan ranked first in overall medal table of the tournament.