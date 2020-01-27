Azerbaijani female fighter takes gold at Karate1 Premier League in Paris
- 27 Jan 2020 15:43
- 22 Jan 2026 03:37
- 145165
- Sports
- Share https://news.az/news/azerbaijani-female-fighter-takes-gold-at-karate1-premier-league-in-paris Copied
Azerbaijan`s Irina Zaretska has claimed a gold medal at the Karate1 Premier League - Paris 2020 after beating Egyptian Feryal Abdelaziz in the women`s 68kg final.
Another Azerbaijani karate fighter Rafiz Hasanov won bronze in the men`s 67kg weight class.
The tournament brought together 703 fighters from 92 countries.
News.Az