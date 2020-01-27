Yandex metrika counter

Azerbaijani female fighter takes gold at Karate1 Premier League in Paris

  • Sports
  • Share
Azerbaijani female fighter takes gold at Karate1 Premier League in Paris

Azerbaijan`s Irina Zaretska has claimed a gold medal at the Karate1 Premier League - Paris 2020 after beating Egyptian Feryal Abdelaziz in the women`s 68kg final.

Another Azerbaijani karate fighter Rafiz Hasanov won bronze in the men`s 67kg weight class.

The tournament brought together 703 fighters from 92 countries.

News.Az


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      