Azerbaijani FM to pay official visit to Latvia

Azerbaijani Foreign Minister Elmar Mammadyarov will pay an official visit to Latvia on Dec. 12-13, the Latvian Embassy in Baku told AzVision.az.

Azerbaijani FM will have a meeting with Latvian Foreign Minister Edgars Rinkēvičs on Dec. 12.

As part of his official visit, Mammadyarov will also meet with Latvian President Egils Levits, Speaker of the Latvian Parliament Inara Murniece and Defense Minister Artis Pabriks.

News.Az


