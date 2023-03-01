Azerbaijani grandmaster Rajabov in Top 10 of FIDE rating
- 01 Mar 2023 05:42
- 22 Jan 2026 03:37
- Sports
The International Chess Federation (FIDE) has announced its ratings for March 1, 2023, placing Azerbaijani grandmaster Teymur Rajabov 10th with 2747 points, News.Az reports.
Another Azerbaijani grandmaster Shahriyar Mammadyarov is listed 15th with 2738 points.
Norwegian Magnus Carlsen remains the highest-rated human on the planet.