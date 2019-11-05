Yandex metrika counter

Azerbaijani gymnasts take four gold medals at Happy Cup 2019

Junior Azerbaijani gymnasts have grabbed four gold medals at the Happy Cup 2019 - International Tournament in Rhythmic Gymnastics held in Ghent, Belgium.

Govhar Ibrahimova bagged two golds for Azerbaijan in individual all-around and ribbon events, while Kamilla Seyidzade became the winner in individual all-around and ball events.

News.Az


