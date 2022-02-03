Azerbaijani, Hungarian foreign ministers meet in Baku
A one-on-one meeting between Azerbaijan’s Foreign Minister Jeyhun Bayramov and Hungary’s Minister of Foreign Affairs and Trade Péter Szijjártó kicked off in Baku, News.Az reports.
Szijjártó on Wednesday arrived in Azerbaijan for a working visit. On early Thursday, he participated in the 8th meeting of the Azerbaijani-Hungarian joint intergovernmental commission on economic cooperation.