Azerbaijani judo team rank 1st at Cadet European Cup 2023

+ ↺ − 16 px

Azerbaijani judo team have finished 1st in the overall medal table among men at the Teplice Cadet European Cup 2023 held in the Czech Republic, News.Az reports.

The gold medals came from Farid Garayev (55kg), Mahammad Musayev (60kg), Abil Yusubov (66kg), Suleyman Shukurov (73kg), Aslan Kotsoyev (81 kg) and Ramazan Ahmadov (+90 kg).

Aykhan Mirzazade (55 kg) bagged silver, while Mirkhalig Iskandarov (55 kg), Huseyn Eyvazlı (81 kg), as well as female judokas Vusala Hajiyeva (48 kg) and Khadija Gadashova (52 kg) took bronze medals of the tournament.

News.Az