Yandex metrika counter

Azerbaijani karateka Rafael Aghayev wins opening bout at Tokyo Olympics

  • Sports
  • Share
Azerbaijani karateka Rafael Aghayev wins opening bout at Tokyo Olympics

Famous Azerbaijani karateka Rafael Aghayev won his opening bout on Aug. 6 within the 2020 Summer Olympics in Tokyo.

Aghayev defeated Noah Bitsch (Germany) with a 2-1 score.

Aghayev will also face Tsuneari Yahiro (Australia), Nurkanat Azhikanov (Kazakhstan) and Luigi Busa (Italy).

News.Az


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      