Azerbaijani karateka Rafael Aghayev wins opening bout at Tokyo Olympics
- 06 Aug 2021 12:53
- 22 Jan 2026 03:37
- 164003
- Sports
Famous Azerbaijani karateka Rafael Aghayev won his opening bout on Aug. 6 within the 2020 Summer Olympics in Tokyo.
Aghayev defeated Noah Bitsch (Germany) with a 2-1 score.
Aghayev will also face Tsuneari Yahiro (Australia), Nurkanat Azhikanov (Kazakhstan) and Luigi Busa (Italy).
News.Az