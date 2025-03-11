Azerbaijani, Kazakh foreign ministries sign joint action plan
Azerbaijan, Kazakh foreign ministers met in Astana on March 11, 2025. Photo: mfa.gov.az
The foreign ministries of Azerbaijan and Kazakhstan on Tuesday signed a joint action plan.
The document was signed by Azerbaijani Foreign Minister Jeyhun Bayramov and his Kazakh counterpart Murat Nurtleu in Astana, News.Az reports, citing local media.
The action plan covers the years 2025-2026.
Earlier, the ministers highlighted the broad agenda of bilateral negotiations in Astana.