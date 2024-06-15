Yandex metrika counter

Azerbaijani MFA spokesman attends advanced diplomatic training program

Azerbaijani MFA spokesman attends advanced diplomatic training program

The spokesman for Azerbaijan’s Ministry of Foreign Affairs, Aykhan Hajizada, participated in a collaborative initiative aimed at enhancing diplomatic expertise.

Organized jointly by ADA University and the Azerbaijan International Development Agency (AIDA), the program focuses on advanced diplomatic service, News.Az reports.

Taking to his X media platform, Hajizada expressed his enthusiasm for contributing to this pivotal educational endeavor. "I am glad to contribute to the Advanced Diplomatic Service Program jointly organized by ADA University and AIDA Azerbaijan," he shared in a post.


