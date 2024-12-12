Azerbaijani presidential aide meets with NATO Defence College delegation
Photo: Official X account of Presidential aide Hikmet Hajiyev
Hikmet Hajiyev, Assistant to the President of Azerbaijan, Head of the Foreign Policy Affairs Department of the Presidential Administration, met with a NATO Defence College delegation.The meeting took place at ADA University in Baku, News.Az reports.
“Pleased to see NATO Defence College visiting delegation in Baku at ADA University and speak about foreign and security policy of Azerbaijan,” Hajiyev said in a post on X.
Pleased to see NATO Defence College visiting delegation in Baku at ADA University and speak about foreign and security policy of Azerbaijan. @NATO pic.twitter.com/PYrYNUEHVT— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) December 12, 2024