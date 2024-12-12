Yandex metrika counter

Azerbaijani presidential aide meets with NATO Defence College delegation

Photo: Official X account of Presidential aide Hikmet Hajiyev

Hikmet Hajiyev, Assistant to the President of Azerbaijan, Head of the Foreign Policy Affairs Department of the Presidential Administration, met with a NATO Defence College delegation.

The meeting took place at ADA University in Baku, News.Az reports.

“Pleased to see NATO Defence College visiting delegation in Baku at ADA University and speak about foreign and security policy of Azerbaijan,” Hajiyev said in a post on X.




News.Az 

